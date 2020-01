«Italia’s Got Talent 2020»: Brazzo, il rapper sordo che commuove tutti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Italia's Got Talent 2020: Brazzo, il rapper sordoItalia's Got Talent 2020: Brazzo, il rapper sordoItalia's Got Talent 2020: Brazzo, il rapper sordoItalia's Got Talent 2020: Brazzo, il rapper sordo«Volere è potere, in alto puoi andare, la voce può sfondare». Sono questi i versi che Francesco Brizio, in arte Brazzo, propone sul palco di Italia’s Got Talent nella speranza che Federica Pellegrini, Joe Bastianich, Mara Maionchi e Frank Matano gli regalino un «sì» per andare avanti. Il ragazzo, originario di Taranto, è un rapper molto particolare: a differenza dei suoi colleghi, infatti, trova particolari difficoltà ad andare a tempo con la musica in quanto sordo. Nato in una famiglia di non udenti, fino ai 5 anni non ha mai proferito parola: «Dai 5 anni ai 15 anni ho fatto un lungo percorso di logopedia per imparare a parlare e interagire con il mondo», spiega il ragazzo ai giudici, la ... vanityfair

novasocialnews : «Italia’s Got Talent 2020»: Brazzo, il rapper sordo che commuove tutti #novasocialnews #nonstopnews #allnews… - oldo_bis : @aCornflakeGirl Italia's Got Talent, il rapper sordo conquista tutti: il pubblico applaude con linguaggio dei segni… - pazborriello : Italia’s Got Talent, il rapper sordo conquista tutti: il pubblico applaude con linguaggio dei segni -