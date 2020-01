Inter, non solo Lautaro: il Barcellona ha bussato alla porta di un altro nerazzurro, ma il nome è a sorpresa (Di venerdì 24 gennaio 2020) Insieme alla Lazio, ha il merito di star rendendo ancora aperto e competitivo il campionato di Serie A, che avrebbe rischiato – a questo punto della stagione – di essere già nettamente appannaggio della Juve, come capitato negli ultimi anni. Tanti meriti per il cammino dell’Inter sono da attribuire al tecnico, Antonio Conte, capace di far rendere al meglio alcuni calciatori. Tra questi Lautaro Martinez, che con Lukaku sta formando una coppia davvero temibile. Rivelazione, invece, è il giovane difensore Bastoni, col tempo in grado di sopravanzare un ‘big’ come Godin nelle gerarchie di formazione. Consigli Fantacalcio 21ª giornata, chi schierare e chi evitare: sì a Ibra e Lukaku, sorprese Babacar e Kucka Cosa c’entra, direte voi? C’è il Barcellona di mezzo. Che non ha mai fatto modo di nascondere l’Interesse verso l’argentino. ... calcioweb.eu

