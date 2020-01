Insigne Inter, Raiola lo ha proposto per luglio: la situazione (Di sabato 25 gennaio 2020) L’Inter segue con attenzione Insigne: l’attaccante del Napoli è stato proposto ai nerazzurri dall’agente Raiola L’Inter pianifica il futuro e punta tutto su Lorenzo Insigne. L’attaccante del Napoli è stato proposto ai nerazzurri dall’agente Mino Raiola, immaginando una carriera lontana dai colori azzurri. Come riportato da Sportitalia, l’operazione potrebbe essere impostata in ottica mercato estivo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

AlfredoPedulla : Inter, #Raiola propone #Insigne per luglio. Solo una proposta. No stop per #Giroud, ora c’è il tesoretto #Politano (e presto #Gabigol) - luca_serpericci : RT @AlfredoPedulla: Inter, #Raiola propone #Insigne per luglio. Solo una proposta. No stop per #Giroud, ora c’è il tesoretto #Politano (e p… - GarauPina : Raiola ha proposto Insigne all'Inter AHAHAHAHAH -