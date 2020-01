Incidente per Giancarlo Magalli a Roma: auto distrutta nello schianto (Di venerdì 24 gennaio 2020) Attimi di paura per Giancarlo Magalli, che nella giornata del 23 gennaio è rimasto coinvolto in un tremendo Incidente stradale di cui è fortunatamente uscito illeso. Il popolare conduttore de I fatti vostri si trovava alla guida della sua automobile sulla via Cassia a Roma, quando ha improvvisamente perso il controllo della vettura finendo a grande velocità contro il guard rail e tamponando in seguito anche un altro veicolo sulla carreggiata. Malgrado il terribile schianto e l’auto completamente distrutta, Magalli è riuscito a liberarsi dalle lamiere accartocciate in maniera autonoma, insistendo perché non venissero chiamati i soccorsi. Giunto sul luogo dell’Incidente, il collega e volto televisivo Marcello Cirillo ha commentato le straordinarie circostanze che hanno permesso a Magalli di sopravvivere: “È stato un miracolo, l’auto era un cartoccio. Nessuno ... notizie

