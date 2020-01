In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Gennaio: L’ex ministro sfrutta fattacci di cronaca estranei alla campagna elettorale: dai bimbi di Bibbiano all’omicidio di Tommy (Di venerdì 24 gennaio 2020) Bibbiano/2 Il leghista sciacallo del dolore usa pure Tommy, ma fa flop Il ladro elettorale di bambini. Zero programmi e contenuti: il “Capitano” fa campagna con l’inchiesta “Angeli e demoni”. Pochissimi i residenti di Sarah Buono Le idi Di Maio di Marco Travaglio Nel più bel discorso della sua carriera politica, quello dell’addio, Di Maio non ha Fatto l’autocritica che l’avrebbe reso perfetto. Ma ha detto cose condivisibili. Soprattutto una: i partiti muoiono sempre per cause interne, mai per quelle esterne. I nemici esterni spesso le rafforzano, attaccandole e compattandole. Ma contro quelli interni non c’è rimedio. I … Bibbiano/1 Le Sardine ribattono Salvini 5 mila in piazza contro mille Emilia-Romagna – Ancora tutto pieno per il movimento di Santori & C. che vince il duello con il Carroccio come a metà novembre all’esordio di Bologna di Marco ... ilfattoquotidiano

Capezzone : Da un importante quotidiano oggi in edicola: “#Mihajlovic divide i tifosi e scatena l’odio sul web”. Avete letto be… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Sul nostro sito è partita la petizione suggerita da un lettore per intitolare una strada di Mil… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Gennaio: Renzi, cucù la prescrizione non c’è più. Vota con le destre la legg… -