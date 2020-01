In Campania cala sia il numero degli incidenti che quello delle vittime (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiDall’Istat, il noto ente statistico nazionale, giunge un dato positivo, il quale va tuttavia preso “con le pinze” in quanto è necessario migliorare ancora tanto: il numero di incidenti stradali in Campania risulta in calo. L’istituto di statistico mette a disposizione sul proprio sito Internet ufficiale i dati relativi agli incidenti stradali verificatisi in Italia tra il 2017 e il 2018, proponendo anche i dati specifici riguardanti le singole regioni. In Campania cala sia il numero degli incidenti che quello delle vittime Bisogna sottolineare anzitutto che a livello generale, in questi ultimi due anni relativamente a cui è dato conoscere i dati ufficiali, il numero di incidenti è calato nell’ordine del -1,6% e la Campania segue questo trend, se pur con una riduzione più lieve. Nel 2017, infatti, in Campania si sono verificati 9.922 incidenti, cifre che è ... anteprima24

Campania cala Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Campania cala