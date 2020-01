In Campania 164mila depressi gravi. Gli esperti: “Fondamentale la diagnosi precoce” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sono allarmanti i dati sulla depressione in Italia e in particolare in Campania. Se ne è discusso questa mattina a Napoli, durante un incontro di sensibilizzazione sul tema, «Uscire dall’ombra della depressione». Ad organizzarlo è stata la Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che ha in atto un programma sul tema, partito proprio oggi da Napoli. 164mila depressi gravi in Campania La depressione riguarda circa 3 milioni di italiani. Un milione di questi soffre di depressione maggiore, ovvero la forma più grave. In Campania, secondo i dati Istat, sono 164mila le persone affette da depressione maggiore. Sbagliato considerare la depressione un’esperienza universale Mario Maj, direttore del dipartimento di Psichiatria dell’Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli di Napoli ha spiegato che alla depressione va incontro, durante il ... ilnapolista

