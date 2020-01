Il virus spaventa anche l'Italia. E la Cina cancella il Capodanno (Di venerdì 24 gennaio 2020) Francesca Angeli Falso allarme a Bari per una cantante tornata da Wuhan. Sospetti in Scozia e Irlanda, contagi da Singapore al Brasile L'Oms: emergenza non ancora globale Il coronavirus progredisce rapidamente. Il timore è che si trasmetta per via aerea visto che è davvero più veloce al momento delle misure prese per contenerlo che potevano arrivare molto prima se la Cina avesse lanciato subito l'allerta. Di ora in ora aumentano le città dichiarate in quarantena, ora sono cinque per un totale di oltre 20 milioni di persone, e allo stesso tempo si teme la diffusione del contagio a livello globale. Le misure effettivamente molto drastiche prese da Pechino sono bastate al momento ad evitare la dichiarazione di emergenza sanitaria pubblica a livello internazionale da parte dell'Organizzazione mondiale della Sanità che ha deciso di prender tempo mentre e vengono segnalati casi, ... ilgiornale

virus cinese - l’esperto avvisa : “L’epidemia potrebbe essere 10 volte peggio della Sars - sono spaventato” : Un importante virologo cinese ha avvisa to che il corona Virus che si sta diffondendo dalla città cinese di Wuhan potrebbe essere 10 volte peggio re dell’epidemia di Sars che ha ucciso quasi 800 persone nel mondo nel 2002-2003. Guan Yi, direttore dello State Key Laboratory of Emerging Infectious Diseases dell’Università di Hong Kong, dopo una breve visita nella città della Cina centrale, che gli ha lasciato una sensazione di “impotenza” e ...

virus cinese - che cos'è e come si trasmette la misteriosa malattia polmonare che spaventa il mondo : Il Virus cinese che sta spaventando il mondo «è un coronaVirus, parente di quello della Sars. Dovrebbe avere l'80-90% del patrimonio genetico identico». Lo dice in due...

