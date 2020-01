Il videoclip è un'opera cinematografica. Finisce una discriminazione. (Di venerdì 24 gennaio 2020) I videoclip hanno raccontato la musica, sono stati spesso girati da grandi registi e molti di essi sono diventati dei cult, ma per la legge italiana erano paragonati a spot pubblicitari o film porno e come tali non degni di accedere al tax credit per le opere audiovisive.Ora, con la decisione del ministro Dario Franceschini di modificare il decreto che escludeva i videoclip dai benefici, siamo di fronte ad una svolta importante che premia le iniziative promosse da vari operatori del settore come FIMI, il festival Imaginaction di Ravenna e di tanti artisti che hanno fatto sentire la propria voce nell’anno appena trascorso in favore di questo pezzo fondamentale della cultura musicale contemporanea.Evviva! W i videoclip! W la musica! #taxcredit. Grazie @dariofrance ! pic.twitter.com/mUMixRLcC8— Rosario Fiorello (@Fiorello) January 22, 2020Miliardi ... huffingtonpost

Decreto Mibact : videoclip è opera d'arte : 21.56 Il ministro della Cultura Franceschini ha firmato il Decreto che riconosce al videoclip i benefici del tax credit. "Il videoclip è un'opera d'arte", dice dopo la firma del Decreto e la petizione siglata da tanti artisti, da Fiorello a Giovanni Allevi, da Gianna Nannini a Gino Paoli. I videoclip musicali, spiega, "hanno interpretato e interpretano al meglio l'immaginario popolare, facendo sognare intere generazioni e sono opere d'arte. ...

