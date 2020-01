Il vero volto della Gioconda svelato da Jasmine Carrisi nell’interpretazione di Isabella d’Aragona (Di venerdì 24 gennaio 2020) Spesso e volentieri arrivano film al cinema che narrano di parti storiche di rilievo del nostro patrimonio culturale e di eventi accaduti secoli or sono, i quali allo stesso modo hanno posto il proprio sigillo agli antipodi della nostra esistenza stessa. Sovente, però, non viene prestata la dovuta attenzione alla cura degli aspetti nelle loro parti più recondite quanto necessarie, tralasciando e trascurando di conseguenza dettagli essenziali a volte sconosciuti ai più. Così tuona il regista fiorentino Lorenzo Raveggi, autore di sceneggiature storiche di importante rilievo internazionale come “La Dama e L’Ermellino” e “Niccolò Machiavelli, il Principe della politica” e prosegue: “Ho studiato la storia per tutta la vita. Ho rallentato il mio corso da regista di successo proprio per curare tutti gli aspetti, tutti i dettagli, le acconciature, gli abiti, i luoghi dove effettivamente i ... kontrokultura

