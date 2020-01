Il significato di Musica (e il resto scompare), la canzone di Elettra Lamborghini a Sanremo 2020 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Elettra Lamborghini sbarca al Festival di Sanremo 2020 con "Musica (e il resto scompare)". La sua prima volta all'Ariston è caratterizzata da una insospettabile canzone d'amore su ritmi reggaeton scritta da Davide Petrella e arrangiata da Michele Canova. Un testo ovviamente in italiano in cui non mancano accenni allo spagnolo. fanpage

justrooxyWords_ : Mi hai ricordato cos'è la felicità quando non ci credevo più. Mi hai insegnato ha disobbedire e cos'è la musica g… - RuiCardo : #Mannarino – Un’Estate Rui Cardo #Suggestions presenta grandi classici e perle nascoste, versioni ufficiali e liv… - WillHerondaleJC : e non c'entra il 'non li avete capiti' perchè raga ripeto la musica non è solo il significato del testo, può non pi… -