IL SEGRETO | anticipazioni puntata di domenica 26 e lunedì 27 gennaio 2020

Anticipazioni Il SEGRETO : Esther deruba suo padre Berengario e si dà alla fuga : Molto presto, gli episodi italiani de Il Segreto saranno animati dall’arrivo di Esther che, secondo le Anticipazioni , si rivelerà essere la figlia di Don Berengario . L’ingresso in scena di questo nuovo personaggio darà del filo da torcere all’uomo di fede poiché in paese tutti incominceranno a mormorare. Dopo un po’ di tempo, però, verrà alla luce la verità e si scoprirà il legame di sangue che unisce i due personaggi. Ad ...

Il SEGRETO anticipazioni dal 26 al 31 gennaio : il gesto di Dori turba Maria : anticipazioni settimanali Il Segreto , puntate dal 26 al 31 gennaio : una nuova alleanza a Puente Viejo Le anticipazioni de Il Segreto sulla prossima settimana vedono Donna Francisca disposta a tutto pur di salvare Puente Viejo. La dark lady si fa, così, accompagnare da Raimundo a La Puebla per bloccare l’inaugurazione della diga. Proprio per la […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 26 al 31 gennaio : il gesto di Dori turba Maria ...

Il SEGRETO anticipazioni : Dori è pazza? Cosa vuole davvero da Maria? Puente Viejo intanto è a rischio : Cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domenica 26 gennaio 2020? Lo scopriamo con le ultime news da Puente Viejo che ci rivelano proprio la trama della puntata di domenica prossima! Avrete visto che nel paese c’è grande fermento. Francisca ha persino deciso di mettere da parte tutti i suoi dissapori con gli abitanti del paese. Serve infatti una alleanza solida per fermare il Garcia che sembra avere cattivissime intenzioni. ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 24 gennaio 2020 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di venerdì 24 gennaio 2020 : Matias decide di far visita a Maria… I paesani di Puente Viejo sono d’accordo nel lottare per salvare la loro amata cittadina… Prudencio vuole apprendere da Ana il SEGRETO di Lola, ma lei si rifiuta di svelarglielo… Il SEGRETO : tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo IL SEGRETO , anticipazioni puntata di ...

Il SEGRETO anticipazioni 24 gennaio 2020 : Puente Viejo in rivolta! Tutti contro Garcia Morales : I cittadini di Puente Viejo organizzano una manifestazione contro Garcia Morales mentre Prudencio non ottiene da Ana le informazioni che sperava.

Il SEGRETO anticipazioni spagnole : Matias e Alicia si baciano : Grandi novità nelle puntate spagnole de Il Segreto, dove vedremo Matias e Alicia lasciarsi andare ad un bacio appassionato, mentre Marcela sarà alla locanda preoccupata per il marito. Nel frattempo, Isabel sarà decisa a far fuori il Castaneda, così da eliminare una volta per tutte il problema delle sommosse operaie. Il Segreto spoiler: un incidente a Puente Viejo Manuela ed Encarnación invece, rischieranno grosso cadendo in un profondo fossato. ...