Il segreto anticipazioni: Dori è pazza? Cosa vuole davvero da Maria? Puente Viejo intanto è a rischio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domenica 26 gennaio 2020? Lo scopriamo con le ultime news da Puente Viejo che ci rivelano proprio la trama della puntata di domenica prossima! Avrete visto che nel paese c’è grande fermento. Francisca ha persino deciso di mettere da parte tutti i suoi dissapori con gli abitanti del paese. Serve infatti una alleanza solida per fermare il Garcia che sembra avere cattivissime intenzioni. Francisca inizia a credere che sia mosso da qualCosa di personale anche se al momento non sa Cosa… Prudencio sta per scoprire la verità su Lola mentre Berengario continua a vivere con Ester anche se al momento non ha detto a nessuno che la ragazza è sua figlia. Che Cosa succederà quindi nelle prossime puntate de Il segreto? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi. IL segreto anticipazioni: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMENICA ... ultimenotizieflash

Il segreto anticipazioni spagnole : Isabel ordina l’assassinio di Matias : Cosa succederà nelle puntate della nuova stagione de Il Segreto di Puente Viejo? Marta e Adolfo non ascolteranno i loro genitori e continueranno a vedersi, mentre Isabel penserà di eliminare il problema dei minatori sovversivi ordina ndo l’assassinio di Matias . Il Segreto , spoiler Spagna: Adolfo e Tomás scoprono il nascondiglio di Francisca Nelle puntate iberiche della soap opera, Francisca sarà costretta a nascondersi nel padiglione della ...

Beautiful - Una Vita e Il segreto : cosa succede venerdì 24 gennaio 2020 - anticipazioni : Che cosa succede rà a Beautiful , Una Vita e Il Segreto oggi, venerdì 24 gennaio 2020 ?

IL segreto - anticipazioni puntata di venerdì 24 gennaio 2020 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di venerdì 24 gennaio 2020 : Matias decide di far visita a Maria… I paesani di Puente Viejo sono d’accordo nel lottare per salvare la loro amata cittadina… Prudencio vuole apprendere da Ana il SEGRETO di Lola, ma lei si rifiuta di svelarglielo… Il SEGRETO : tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo IL SEGRETO , anticipazioni puntata di ...

Il segreto anticipazioni Spagnole : Alvaro farà un gesto sconvolgente che lascerà Elsa molto sorpresa : Elsa rientra a Puente Viejo dopo l'incontro con Alvaro e informa Isaac del gesto inaspettato e sconvolgente del dottore.

Il segreto anticipazioni spagnole : Matias e Alicia si baciano : Grandi novità nelle puntate spagnole de Il Segreto , dove vedremo Matias e Alicia lasciarsi andare ad un bacio appassionato, mentre Marcela sarà alla locanda preoccupata per il marito. Nel frattempo, Isabel sarà decisa a far fuori il Castaneda, così da eliminare una volta per tutte il problema delle sommosse operaie. Il Segreto spoiler: un incidente a Puente Viejo Manuela ed Encarnación invece, rischieranno grosso cadendo in un profondo fossato. ...

Anticipazioni Il segreto - Prudencio e Lola : il pubblico dirà addio alla coppia : Il Segreto Anticipazioni , Lola e Prudencio hanno il loro lieto fine: arriva il matrimonio Prudencio e Lola non stanno vivendo al massimo la loro storia d’amore, ma le Anticipazioni de Il Segreto annunciano fiori d’arancio per loro. Nel corso delle prossime puntate vedremo l’Ortega scoprire finalmente la verità sul passato della Mendana, la quale uccise […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto , Prudencio e Lola : il pubblico ...

Il segreto anticipazioni : Marcela scopre che Matias ha una pistola : Interessanti le puntate iberiche della soap opera Il Segreto , che ogni giorno fa compagnia ai telespettatori di Canale 5 registrando buoni ascolti. Le anticipazioni raccontano che Francisca e Isabel proseguiranno con il loro piano volto ad avere pieno potere su Puente Viejo, mentre Marcela farà una scoperta inquietante sul conto di Matias , sempre più distante da lei e dalla figlia Camelia. Il Segreto anticipazioni : la scoperta di Marcela Come ...

Il segreto anticipazioni - Adolfo nuovo eroe romantico : “Vi stupirò” : anticipazioni Il Segreto , parla Adrian Pedraja: “Il mio personaggio vi piacerà” L’attuale stagione de Il Segreto sta per terminare. Presto i telespettatori di Canale5 assisteranno a un salto temporale di quasi cinque anni della soap e all’arrivo di 16 nuovi personaggi. Tra questi il marchese Adolfo De Los Vivos interpretato dall’affascinante Adrian Pedraja. L’attore spagnolo, intervistato dal settimanale ...

Il segreto anticipazioni : che ne sarà di Puente Viejo? Il piano folle di Mesia sta per compiersi : Pronti a scoprire che cosa succederà nella prossima puntata de Il segreto ? Prima di iniziare con le anticipazioni e la trama di domani 24 gennaio 2020, proviamo a fare il punto della situazione. A Puente Viejo c’è grande agitazione per quello che potrebbe succedere a tutti. Qualcuno prova a cercare delle soluzioni, altri sembrano essere rassegnati. Intanto Maria provoca la sua infermiera e continua a voler fare degli esercizi che rischiano ...

Il segreto anticipazioni : ESTHER deruba DON BERENGARIO! : Da qualche giorno, i telespettatori de Il Segreto stanno familiarizzando con il volto di ESTHER Soto (Patricia Delgado), la figlia “a sorpresa” di don Berengario (Miguel Uribe), il parroco di Puente Viejo. Nata dalla relazione che l’uomo ha avuto con Marina (Ana Lopez Segovia) durante il suo periodo di noviziato, la ragazza – a dispetto dei modi di fare apparentemente amorevoli – avrà intenzione di prendersi gioco ...

Beautiful - Una Vita - Il segreto : ecco cosa succede giovedì 23 gennaio 2020 - anticipazioni : Le travagliate vicende di Beautiful , Una Vita e Il Segreto non smettono di stupire i telespettatori di Canale 5; scopriamo insieme che cosa succede rà oggi, giovedì 23 gennaio 2020 , nelle tre soap pomeridiane.

Il segreto - anticipazioni 26 – 31 gennaio : Lola lascia Prudencio : Le anticipazioni della soap 'Il segreto', relative agli episodi in onda da domenica 26 gennaio a venerdì 31 gennaio, svelano che Prudencio scoprirà il terribile segreto di Lola. Una volta appresa la situazione, tra i due sembrerà tornare la serenità, ma all'improvviso la donna lascerà Prudencio. L'appuntamento è alle ore 16:35 su Canale5.Continua a leggere

