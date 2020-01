IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di lunedì 27 gennaio 2020 (Di venerdì 24 gennaio 2020) anticipazioni puntata n. 71 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di venerdì 24 gennaio 2020: Roberta (Federica De Benedittis) ha uno sfogo con le sue amiche e colleghe sulla situazione terribile di Federico (Alessandro Fella). Flavia (Magdalena Grochowska) lascia una volta per tutte Milano, ma prima di farlo decide di affidare la procura totale dei beni di Ludovica (Giulia Arena) ad Achille Ravasi (Roberto Alpi), in modo da proteggere la figlia dalle grinfie del clan Guarnieri. Vittorio (Alessandro Tersigni) viene a sapere da Gabriella (Ilaria Rossi) che le disattenzioni di Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) dipendono da un grave problema della madre Delfina e così rinuncia a licenziare l’uomo… Federico Cattaneo rifiuta la sua condizione di invalido e così decide in modo repentino di lasciare Roberta! Il PARADISO DELLE SIGNORE: tutte le nostre news anche su Instagram ... tvsoap

