Il papà di Piatek: “Vuole lasciare il Milan, è sul mercato come Suso, Paquetà e Calhanoglu” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Krysztof Piatek ha deciso di lasciare il Milan dopo essere scivolato in panchina in seguito all'arrivo di Ibrahimovic. Il club è disposto ad accontentarlo e lo ha messo sul mercato insieme a Suso, Paquetà e Calhanoglu, come svelato dal papà dello stesso giocatore. Ma i rossoneri vogliono solo offerte a titolo definitivo. fanpage

SmorfiaDigitale : Piatek, il pap : 'Vuole giocare, se non pu farlo al Milan lo far altrove. La pro... - sportli26181512 : #Calciomercato #Milan Il papà di Piatek: “Vuole lasciare il Milan, è sul mercato come Suso, Paquetà e Calhanoglu”:… - ninoBertolino : RT @86_longo: Papà #Piatek:'In molti chiedono di Kris, ci sono delle proposte di prestito ma il#Milan vuole cederlo a titolo definitivo, pe… -