Il Napoli è la squadra che ha speso di più in Europa al mercato di gennaio (Di venerdì 24 gennaio 2020) “Trovatemi una squadra che ha comprato come il Napoli, finora”. La sfida lanciata da Gattuso in conferenza stampa ha una risposta facile: non c’è. Il Napoli è la squadra che finora, al mercato di gennaio, ha speso di più in Europa. Nella tabella stilata da Transfermarkt, gli azzurri con 46 milioni di euro spesi stanno davanti a tutti, Juventus e Real Madrid compresi. Tre gli acquisti (più due ritorni per fine prestito) considerati dal portale specializzato: Lobotka, costato 20 milioni, Demme (12 milioni) e Rrahmani (14, ma arriverà a giugno). E nel conto non sono inclusi i 15 già messi in preventivo per Amrabat, qualora il giocatore accettasse l’offerta del Napoli, e altri 18 per l’eventuale acquisto di Matteo Politano. Insomma, “Chi dice che a gennaio non si spende?”, si chiede su Twitter Trasfermarkt. Non il Napoli. Chi dice che a gennaio non ... ilnapolista

