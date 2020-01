Il magnate svizzero imputato per 392 italiani morti di amianto: “Italia, Paese fallito” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Stephan Schmidheiny oggi attende la sentenza nel processo che lo vede imputato per omicidio volontario di 392 casalesi morti di amianto. Il magnate svizzero, Stephan Schmidheiny, è a tutti gli effetti considerato l’ultimo responsabile della gestione Eternit in Italia e presto dovrà rispondere di omicidio volontario di 392 casalesi morti di amianto. In attesa della … L'articolo Il magnate svizzero imputato per 392 italiani morti di amianto: “Italia, Paese fallito” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

