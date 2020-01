“Il gladiatore” su Premium Cinema: I film stasera in tv venerdì 24 gennaio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Cinema stasera in tv: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata venerdì 24 gennaio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo per stasera. Ecco i film del Cinema stasera in tv, venerdì 24 gennaio: Il gladiatore – 21:15 Premium Cinema Genere: Storico Titolo originale: Gladiator Uscita: 2000 Nazionalità: Regno Unito – USA Durata: 155′ Regista: Ridley Scott Cast: Russell Crowe, Richard Harris, David Hemmings, Oliver Reed, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Djimon Hounsou TRAMA Sconfitti i barbari in Germania, nel 180 d.C., il vittorioso ex generale romano Massimo viene designato da Marco Aurelio, ormai vecchio, quale suo successore. Un eroico atleta e apprezzato comandante delle legioni, che tanto ha dato all’Impero con le sue conquiste. Il figlio dell’imperatore, Commodo, uccide il genitore e ordina di eliminare Massimo per non avere ... 2anews

chiccakikyo : RT @dbric511: Ma perché nei programmi di cucina c’è sempre questa musica solenne tipo il Gladiatore cioè stanno facendo un risotto non stan… - TieJan7 : RT @dbric511: Ma perché nei programmi di cucina c’è sempre questa musica solenne tipo il Gladiatore cioè stanno facendo un risotto non stan… - blackstarring : @VDiPucchio @daniez84 @matteosalvinimi A proporre al paese mio si chiama: quaquaraquà! Si chiama propaganda. In 14… -