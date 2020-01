Il dopo-Di Maio del M5s, ovvero “ricomincio da capo” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Si è tolto la cravatta, che oggi figura nella teca dei ricordi negli uffici di Montecitorio, e si è congedato con un’espressione a metà tra la felicità di togliersi un grosso peso dalla spalle e la commozione per esserselo tolto. È questa l’ultima immagine del Movimento made in Di Maio. Un partito che sta ora vivendo l’attesa dell’uragano che si abbatterà alle elezioni regionali in Calabria ed Emilia-Romagna, dove la debacle pentastellata è annunciata. E che da lunedì potrai iniziare a ripensarsi. (Photo by Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images) In realtà l’attesa per capire che ne sarà del nuovo M5s durerà più a lungo. La data X è quella del 13 marzo, quando inizierà la tre giorni di Stati Generali del Movimento. È lì che si tornerà realmente a discutere di futuro tutti insieme, a mettere in pista nuovi progetti e idee, a ragionare su chi dovrà ... wired

