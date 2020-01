Il Coronavirus si trasmette dal pesce all’uomo, evitate tutti i ristoranti asiatici! (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Coronavirus si trasmette dal pesce all’uomo è uno dei casi di allarmismo basato sulla più becera sinofobia. Vi abbiamo parlato più volte di come diverse bufale siano ispirate allo Yellow Peril, la teoria tipica dei romanzacci pulp primonovecenteschi secondo cui i popoli orientali farebbero parte di una orribile cospirazione che a seconda dei casi vuole Danneggiare i Popoli Occidentali e rimuoverli dalla loro “naturale” posizione di potere (vedi “Piano Kalergi” e bufale derivate) Sommergerli di chincaglieria a basso costo dannosa per la salute danneggiando la loro economia e benessere Ogni volta che la cronaca porta occasioni di diffondere odio e diffidenza, ecco che qualcuno ne coglie occasione. L’ascesa del Coronavirus ci ha donato quindi diverse bufale (che tutt’ora stiamo esaminando con l’aiuto di medici e virologi, quindi ... bufale

