Il compleanno da sogno di Michelle Hunziker: rose rosse in un lussuoso chalet (Di venerdì 24 gennaio 2020) Svegliarsi Michelle Hunziker, in una chalet da sogno a 2000 metri di altezza, con un panorama da sogno fuori dalla finestra, un tappeto di rose rosse a darle il buongiorno, una colazione su cui sbavare sopra e un Tommaso Trussardi a fianco a cui molte danno farebbero lo stesso della colazione di cui sopra può essere molto piacevole. Anche quando il risveglio è quello del 43esimo compleanno, un traguardo che per qualcuna può essere tutt’altro che atteso. Uno chalet nelle montagne del Friuli Venezia Giulia Per festeggiare il suo compleanno, la bionda conduttrice è andata fino in alta quota con compagno e amici. Alcuni giornali che hanno ripreso la notizia hanno parlato di “chalet sperduto”, ma in realtà la Hunziker ha taggato più volte il posto, sulle sue storie Instagram, per assicurarsi che tutti possano trovarlo agilmente (siamo a Saruis, in Friuli Venezia Giulia). Senza entrare ... thesocialpost

RomyColde : Il tuo sorriso così solare, libero, spontaneo e contagioso racchiude in sé un bellissimo sogno che ce l’ha fatta..… - Kiarachanel88 : RT @SkyCinemaIT: Tanti auguri Daniel Auteuil! Per celebrare il suo compleanno, Sky Cinema Due gli dedica la serata a partire dalle 19.20;… - SkyCinemaIT : Tanti auguri Daniel Auteuil! Per celebrare il suo compleanno, Sky Cinema Due gli dedica la serata a partire dalle… -