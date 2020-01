Il Collana “riaperto” è sempre chiuso. E domani sono tre anni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il 25 gennaio 2017, con un foglio di carta appeso alla porta di ingresso di via Ribera, la Regione Campania chiuse lo stadio Collana. Ora dietro le stesse porte si intravede un bancone rosso fosforescente, le luci sono accese, due palestre sono pronte, la pista è libera. Ma la situazione è sempre la stessa: lo stadio Collana è chiuso. E’ chiuso pure se aveva “riaperto”. E domani sono tre anni esatti. Dopo l’inaugurazione pre-natalizia, la data ufficiale di riapertura doveva essere il 7 gennaio. Che è traslata giorno dopo giorno inseguendo i “si dice”, i “forse”, i “vedrai che”. E siamo arrivati così al terzo compleanno coi cancelli sbarrati. La processione dei runner amatoriali non s’è mai fermata: ogni settimana a chiedere informazioni con la speranza che fosse la volta buona, per ritrovarsi sempre davanti al muro del ... ilnapolista

