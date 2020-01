Il clavicembalo di Andrea Buccarelli al Teatro La Fenice (Di venerdì 24 gennaio 2020) Applaudito Recital del giovane clavicembalista all'interno del cartellone di “Musikàmera 2020” Andrea Buccarelli, romano, classe 1987, ha preparato un interessante programma, diviso in due parti, per l'esibizione alle sale Apollinee del Teatro La Fenice, nell'ambito della stagione di Musikàmera. I tre compositori scelti per il repertorio - Georg Friedrich Handel, Domenico Scarlatti, Johann Sebastian Bach – condividono il medesimo anno di nascita, il 1685. Il Recital si è aperto con la (...) - Musica e Spettacoli feedproxy.google

clavicembalo Andrea Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : clavicembalo Andrea