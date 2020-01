Il cantante mascherato – Terza puntata di venerdì 24 gennaio 2020 del nuovo talent di Milly Carlucci. (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nel venerdì sera di gennaio di Raiuno è arrivato Il cantante mascherato, il nuovo e attesissimo talent game show, condotto da Milly Carlucci. Al suo fianco, in questa nuova avventura, cinque giurati d’eccezione: Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. Sono loro, insieme al pubblico a casa tramite il televoto e … L'articolo Il cantante mascherato – Terza puntata di venerdì 24 gennaio 2020 del nuovo talent di Milly Carlucci. unduetre

GenovaOn : Il Cantante Mascherato: i nuovi rumors sui probabili concorrenti (tutti famosissimi) - zazoomnews : Guida TV Venerdì 24 gennaio il Cantante Mascherato GF Vip NCIS Los Angeles The New Pope - #Guida #Venerdì #gennaio… - hex_pattern : Comunque tra la Nintendo Switch, Barbara che lascia Licia, lo spettacolo burlesque per creare nuovi finti moralismi… -