Il Cantante Mascherato: ospiti e anticipazioni di stasera 24 gennaio in tv (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Cantante Mascherato: ospiti e anticipazioni di stasera 24 gennaio in tv La prima serata del venerdì si apre all’insegna del buonumore e divertimento con Il Cantante Mascherato. Il fortunato programma d’intrattenimento, in onda oggi 24 gennaio 2020 dalle 21.25 su Rai 1, approda al suo terzo appuntamento con tante sorprese e novità. Come di consueto, al timone della trasmissione ci sarà la simpatica ed energica Milly Carlucci che presenterà le incredibili performance musicali dei misteriosi vip resi irriconoscibili da sfarzosi abiti di scena e guiderà il pubblico tra gli indizi a disposizione sui concorrenti. Questa volta si sfideranno il Coniglio contro il Mastino, l’Angelo con il Mostro e il Pavone duellerà con il Leone. Ma vediamo cos’ha in serbo per noi Il Cantante Mascherato! Il Cantante Mascherato: ospiti e anticipazioni di stasera 24 gennaio ... termometropolitico

Francy8111 : Chiederò a Madre del piercing tanto lei risponderà con Depistaggio!!!! Perché è convinta che ermal sia il coniglio… - novasocialnews : Il Cantante Mascherato, è mistero sul Leone: Pappalardo, Al Bano e Max Giusti in studio #novasocialnews… - FonteUfficiale : #gossip #musica #tv #cinema #24gennaio Sanremo 2020, compensi: 500mila a Amadeus, 300mila a Benigni, 140 a Georgin… -