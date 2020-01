Il Cantante Mascherato: la Carlucci brilla, ma è Al Bano il protagonista (Di sabato 25 gennaio 2020) Terzo appuntamento de Il Cantante Mascherato, il nuovo talent game show condotto da Milly Carlucci che ha già conquistato il pubblico italiano. Si nasconde Al Bano dietro uno dei protagonisti mascherati? Dopo il successo delle prime puntate, continua la suspense sui concorrenti in gara: i personaggi famosi per tutta la durata del programma dovranno cercare di tenere nascosta la loro identità e vincere la competizione canora. Nelle scorse puntate abbiamo visto l’Unicorno e il Barboncino lasciare il programma (rispettivamente Orietta Berti e Arisa). Degli otto iniziali, adesso gli anonimi personaggi famosi rimasti in gara sono sei. Alla fine di ogni puntata, chi ha ottenuto il punteggio più basso per la performance deve abbandonare la competizione e svelare la propria identità. I concorrenti misteriosi, come detto, sono rimasti in sei: il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, ... dilei

MLuisaFortunato : @trash_italiano Titolo: Il cantante Mascherato. - Schizzetta74 : @AngryMercurio Con lui solo o programmi di cucina o zio Gerry anche se ha apprezzato il cantante mascherato - Varnadi : Per caso sono capitato su Rai uno, ma cos'é sta cagata del cantante mascherato? Illuminatemi. Vi prego. -