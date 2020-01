Il Cantante Mascherato: il Coniglio potrebbe essere un ex di Ilenia Pastorelli – ecco gli indizi dettagliati (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Cantante Mascherato questa sera ‘smaschererà’ due maschere ed annuncerà chi saranno i quattro finalisti che si contenderanno il premio finale la prossima settimana. Dopo l’eliminazione dell’Unicorno e del Barboncino, in gara sono rimasti il Pavone, il Mastino, il Leone, il Mostro, l’Angelo ed il Coniglio. Ed è proprio su quest’ultima maschera che mi soffermerò oggi. Chi è il Coniglio? Da subito gli indizi sono ricaduti tutti su Teo Mammucari ed oggi – grazie ad un’attenta analisi di Gigi Gx – sembreremmo averne una certezza. Come analizzato, infatti, il Coniglio ha rilasciato vari indizi durante il filmato di presentazione: un numero 3 nel camerino, delle scarpe eleganti da sera, una fermata d’autobus di Roma ed una citazione ad un noto pugile. Teo Mammucari da giovane si è dilettato con il pugilato, abita a Roma, ha ... bitchyf

