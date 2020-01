Il cantante mascherato, dietro il Coniglio Teo Mammucari? Ecco perché (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il cantante mascherato, dietro il Coniglio si cela Teo Mammucari? Ecco perché Il Coniglio del cantante mascherato (Rai Uno) chi è? Sui social la maggior parte degli utenti è convinta che sia Teo Mammucari. Anche due giudici nutrono tale convinzione. Flavio Insinna e Ilenia Pastorelli hanno infatti ribadito che sia proprio il conduttore romano a … L'articolo Il cantante mascherato, dietro il Coniglio Teo Mammucari? Ecco perché proviene da Gossip e Tv. gossipetv

MontiFrancy82 : Venerdì 24 gennaio va in onda su Rai1, in prima serata alle 21.25, la terza puntata de #IlCantanteMascherato condot… - MeHugIdols : RT @cataldod4rker: Faccio una pausa dal Cantante Mascherato per dirvi che ho appena 'strappato' il tesserino del circolo di Barbara Alberti… - cataldod4rker : Faccio una pausa dal Cantante Mascherato per dirvi che ho appena 'strappato' il tesserino del circolo di Barbara Al… -