Il Cantante Mascherato, anticipazioni della terza puntata di venerdì 24 gennaio 2020 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Chi c'è sotto la maschera? Torneremo a chiedercelo stasera, venerdì 24 gennaio 2020, a partire dalle 21.30, durante la terza puntata de Il Cantante Mascherato, il nuovo talent show di Rai 1 prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy. Milly Carlucci al timone del venerdì sera dell'Ammiraglia Rai, con una giuria tutta da scoprire: Ilenia Pastorelli, Guillermo Mariotto, Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Toccherà a loro, insieme al pubblico da casa con il televoto e con i like su Instagram, decretare quali dei rimanenti sei concorrenti accederanno alla puntata finale del 31 gennaio 2020.Durante la puntata, tra una performance e l'altra dei concorrenti, i cinque giurati avranno il compito di indagare sulle identità dei cantanti mascherati, cercando di individuare insieme al pubblico chi possa celarsi sotto ai maestosi costumi. Le sei maschere rimaste in gara ... blogo

SerieTvserie : Il Cantante Mascherato, anticipazioni della terza puntata di venerdì 24 gennaio 2020 - tvblogit : Il Cantante Mascherato, anticipazioni della terza puntata di venerdì 24 gennaio 2020 - SMSNEWSOFFICIAL : Venerdì 24 gennaio va in onda su Rai1, in prima serata alle 21.25, la terza puntata de “il Cantante Mascherato” con… -