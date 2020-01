Il Cantante Mascherato: a sorpresa i finalisti sono 5, ecco chi è il Pavone eliminato (Di sabato 25 gennaio 2020) Una semifinale al fulmicotone per Il Cantante Mascherato: il talent show carnevalesco condotto da Milly Carlucci nel venerdì sera di Rai Uno. Nel corso della terza puntata del 24 gennaio 2020, il palco della trasmissione si è trasformato in un ring virtuale dove due per volta le maschere si sono affrontate in un testa a testa canoro. I tre scontri hanno decretato tre vincitori e tre sconfitti. I tre vincitori hanno conquistato l’accesso diretto alla finale. I tre sconfitti, invece, si sono dovuto affrontare in un triello giudicato da social e televoto… Quali sono le tre maschere che hanno conquistato al primo colpo la finale? Chi è stato eliminato? I quesiti non sono finiti qui però: due maschere sono ancora sulla graticola… Il Cantante Mascherato: i primi tre finalisti Nella prima sfida fra il Coniglio contro il Mastino, a trionfare è stato il Coniglio. Nella ... ultimenotizieflash

