Il boss finale di Kingdom Hearts 3 ReMind scatena la polemica: il video spoiler (Di venerdì 24 gennaio 2020) Come promesso, Kingdom Hearts 3 ReMind è finalmente disponibile dalla giornata di ieri, 23 gennaio 2020, per il download via PlayStation Store. Il primo ed unico DLC narrativo dell'actionRPG targato Square Enix ha così debuttato in esclusiva temporale sui lidi di PlayStation 4, per poi andare a pennellare di colori e magia anche la rivale Xbox One di Microsoft, ma solo fra un mese - quindi a fine febbraio. Il team di sviluppo capeggiato dal game director Tetsuya Nomura ha voluto offrire ai fan della saga non solo dei contenuti aggiuntivi che vanno ad espandere la longevità dell'avventura di Sora, Paperino e Pippo, ma anche un frammento narrativo che dovrebbe spiegare alcuni dei buchi lasciati dal videogame principale, introducendo una storia parallela a quella originale e diversi personaggi giocabili, senza dimenticare la presenza di boss aggiuntivi. E se già il pacchetto ... optimaitalia

OptiMagazine : Il boss finale di #KingdomHearts3 ReMind scatena la polemica: il video spoiler - MarcusMyself93 : ONLY ???? Live di Sidonia. Sono davvero disgustato dalle scuse che Re:Mind sta accampando per riscrivere il finale d… - CGcarmineCG : Comunque la boss battle finale di ReMind é orgasmo puro. Se avete Kingdom Hearts III dovete prendere ReMind. #KingdomHearts3ReMind -