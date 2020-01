Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dove vivono i futuri sposi del trono over [FOTO] (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono odiati, rincorsi, fatti del male, ma alla fine l’amore ha prepotentemente vinto su tutto. Dopo anni di tira e molla e un percorso a Uomini e Donne tra i più turbolenti e tumultuosi di tutti, si sono finalmente ritrovati ed hanno deciso di vivere la loro storia d’amore senza freni e restrizioni, paure e pregiudizi. Di loro conosciamo praticamente ogni cosa, ma avete mai visto dove vivono? La casa di Ida Platano Ida Platano vive a Brescia, dove vive e lavora da ormai tanti anni, ma è originaria della Sicilia. Si è trasferita al Nord per seguire il suo primo amore, l’uomo che ha sposato e con cui è stata per circa 10 anni. Un legame finito male dal quale è nato però il suo più grande amore, il piccolo Samuel. (Continua dopo la FOTO) Dalle FOTO che è possibile reperire su Instagram, si capisce che la dama del trono over, ha una ... kontrokultura

