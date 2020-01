Iachini in conferenza stampa: "Hashtag? Ho un telefono da 35 euro" (Di venerdì 24 gennaio 2020) L'allenatore viola è decisamente poco 'social': la battuta nella conferenza stampa che precede la sfida contro il Genoa foxsports

fracaruc : RT @CalcioPillole: #Fiorentina, a #Iachini, in conferenza stampa, viene chiesto di descrivere la sua esperienza con un hashtag: “Non so cos… - restivogab : RT @CalcioPillole: #Fiorentina, a #Iachini, in conferenza stampa, viene chiesto di descrivere la sua esperienza con un hashtag: “Non so cos… - CalcioPillole : #Fiorentina, a #Iachini, in conferenza stampa, viene chiesto di descrivere la sua esperienza con un hashtag: “Non s… -