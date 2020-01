I rider vanno trattati come dipendenti: la Cassazione chiude il caso Foodora (Di venerdì 24 gennaio 2020) Fattorini delle consegne del cibo a domicilio (Paolo Gerace – LaPresse) Non fattorini autonomi, ma dipendenti a tutti gli effetti. A sancirlo è la sentenza con cui la Corte di Cassazione chiude la causa intentata da cinque ex rider contro Foodora, app di food delivery ormai chiusa in Italia e passata sotto Foodinho, la società dietro gli affari di Glovo nel Belpaese. La Suprema corte si richiama all’articolo 2 del decreto legislativo 81 del 2015, che rientra nella riforma del Jobs Act. Quello su cui la difesa dei corrieri aveva incardinato il ricorso contro la app. E che ora, in terzo grado di giudizio, è stato riconosciuto. Secondo la riforma del Jobs act, i collaboratori che partecipano all’attività di un’azienda con continuità e sono organizzati dal committente “con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro”, hanno diritto a beneficiare delle stesse condizioni dei lavoratori ... wired

