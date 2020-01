I pronostici sportivi di oggi, venerdì 24 gennaio (Di venerdì 24 gennaio 2020) I pronostici di venerdì 24 gennaio: Serie A, B, Bundesliga, Liga ed Eredivisie in campo già stasera in attesa delle partite del weekend. In Serie A si parte con l’anticipo tra Brescia e Milan. Da quando è arrivato Ibrahimovic il Milan ha migliorato il suo rendimento, dall’altra parte il Brescia dovrà fare a meno dello squalificato Balotelli. In Serie B l’Empoli rinforzato grazie agli arrivi di La Mantia, Ciciretti, Fiamozzi, Sierralta, Tutino, Pinna e Henderson chiede strada al Chievo per iniziare la sua rimonta alle posizioni di alta classifica. A proposito di rinforzi, nel Borussia Dortmund ha esordito alla grande Haaland, che ha fatto una tripletta contro l’Augsburg risultando determinante per la vittoria in rimonta. Stasera i gialloneri se la vedranno con il Colonia, reduce da quattro vittorie di fila. Si giocano degli ... ilveggente

