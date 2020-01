I pronostici sportivi di oggi, sabato 25 gennaio (Di sabato 25 gennaio 2020) I pronostici di sabato 25 gennaio: ci sono i consueti tre anticipi di Serie A. Si parte alle 15:00 con la Spal che dopo la sorprendente vittoria di Bergamo proverà a fare altri punti preziosi in chiave salvezza contro il Bologna che subisce gol da 15 partite consecutive. Alle 18:00 sarà la volta della Fiorentina, che con l’arrivo di Iachini si è risollevata: contro il Genoa, che nonostante il secondo cambio di allenatore sta continuando a deludere, un risultato positivo è alla portata. La partita che verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN è quella tra Torino e Atalanta. pronostici altri campionati Ci sono cinque partite di Serie B, tutte trasmesse in diretta streaming da DAZN: Cittadella-Benevento, Pisa-Juve Stabia, Pordenone-Pescara, Virtus Entella-Cremonese e Salernitana-Cosenza, il posticipo delle 18:00. La Premier League riposa e ... ilveggente

