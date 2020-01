Houston, le immagini della potente esplosione in una fabbrica: il cielo di notte illuminato a giorno (Di venerdì 24 gennaio 2020) Una potente esplosione nel cuore della notte. È successo a Houston, nella Watson Grinding and Manufacturing, che si occupa di verniciature industriali. Nel video, il momento della deflagrazione ripreso da una telecamera di videosorveglianza di un’abitazione. Video Twitter L'articolo Houston, le immagini della potente esplosione in una fabbrica: il cielo di notte illuminato a giorno proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

