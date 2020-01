Hideo Kojima dopo Death Stranding: anime, mecha, giochi episodici e non solo per il futuro (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il 2019 di Hideo Kojima è stato senza dubbio ricco di soddisfazioni. Il mese di novembre ha infatti visto l’approdo sugli scaffali del suo Death Stranding, pubblicato dopo un periodo di gestazione come sempre molto lungo. D’altronde all’arte non bisogna mettere fretta, e il producer nipponico non risparmia colpi di genio all’interno delle sue opere. A due mesi di distanza dalla release del suo ultimo gioco ci si domanda dunque quale sarà la prossima strada che Hideo Kojima percorrerà professionalmente. Se da un lato lui stesso non ha nascosto di essersi già rimboccato le maniche (anche nel giorno di natale!), dall’altro non è chiaro quale sarà il media di riferimento. Non poche volte il produttore dagli occhi a mandorla ha espresso il proprio apprezzamento per la settima arte, il cinema. D’altronde l’inclusione in Death Stranding di alcune personalità provenienti proprio da ... optimaitalia

