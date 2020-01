Hellas Verona, Badu: «Sto recuperando, presto al top della condizione» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Hellas Verona, Badu parla del lungo calvario: «Adesso sto meglio e lavoro per tornare al massimo della condizione. Mi manca il ritmo» Emmanuel Badu, giocatore dell’Hellas Verona, si è raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dopo la microembolia polmonare che l’ha tenuto lontano dai cambi. Ecco le dichiarazioni del centrocampista: «Adesso sto meglio, lavoro per tornare al top della condizione. L’inizio dei problemi? Era agosto, ho sentito una fitta al lato destro. Il giorno dopo mi sono allenato, ma la sera mi è successo di nuovo. Ho fatto alcuni esami ed è emerso il problema. Sto recuperando, mi manca il ritmo. Con il Lecce sarà dura, ma noi stiamo bene. Se giochiamo come stiamo facendo, possiamo farla nostra». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Inter_Women : ? | FINITA Si apre con una vittoria il girone di ritorno per le nerazzurre! Hellas Verona Women - #InterWomen 0?-… - HVeronaStyle : Auguri Bomber! +43 ???????? . . #hellasveronastyle #hellas #verona #seriea #serieb #adailton #happybirthday #happybday - CaputoItalo : Giorgio Pala : Salotto Giallorosso verso Hellas Verona - Lecce -