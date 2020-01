Harry e Meghan liberi di mangiare | il protocollo impediva loro di gustare tanti piatti

Kate Middleton e William non si sono ancora ripresi dall’addio di Harry e Meghan : Kate Middleton e William devono ancora fare i conti con la realtà della separazione di Harry e Meghan Markle dalla Monarchia inglese. Secondo l’esperta di Palazzo, Katie Nicholl, l’impatto del Megxit è stato devastante sui Duchi di Cambridge, al punto da doversi ancora riprendere dalla decisione dei Sussex. Anche se Will e Kate hanno cercato di reagire, apparendo in pubblico sorridenti e sicuri di sé. Infatti, subito dopo il summit a ...

Harry e Meghan nuovi colpi di scena : marchio bloccato - oggetti rimossi dalla Royal Collection : L’addio di Harry e Meghan alla famiglia reale non poteva non portare degli strascichi. E se da un lato la Markle e suo marito cercano pace e serenità in Canada, dall’altro a Londra si continua a metabolizzare questa situazione. Nelle ultime ore in particolare si è molto parlato del marchio “Sussex Royal” che sarebbe stato messo su molti oggetti venduti in occasione del matrimonio di Harry e Meghan e anche dopo. Un marchio ...

Harry e Meghan : casa da sogno in Canada e vicini pronti a difenderli : Harry e Meghan Markle sembrano pronti per iniziare la loro vita in Canada e secondo le ultime notizie potrebbero aver scelto la meta più “british” del Paese nordamericano, la Columbia Britannica. Le indiscrezioni riportano anche dettagli della casa che sta ospitando i Duchi di Sussex, una splendida villa da circa 20 milioni di euro che potrebbe diventare il loro nuovo nido. Un aspetto positivo è che i nuovi vicini della coppia sembra abbiano ...

Harry & Meghan - The Royal Saga - la Megxit in uno speciale di La 5 : Era questione di tempo prima che la bufera scatenata dalla cosiddetta Megxit, ovvero l'uscita dalla famiglia reale britannica di Harry e di sua moglie Meghan, finisse per diventare oggetto di una trasmissione tv. A bruciare tutti sul tempo è La 5, che propone per questa sera, 23 gennaio 2020, alle 23:25, lo speciale Harry & Meghan-The Royal Saga.Una vera e propria indagine che, condotta da Lavinia Orefici, esperta di costume, jetset, ...

Harry e Meghan - villa da sogno in Canada - rifugio da 12.5 milioni di dollari [FOTO] : Si tratta di una residenza ancora provvisoria ma da sogno quella nella quale Harry e Meghan hanno cominciato a porre le basi della loro nuova vita oltreoceano. Harry e Meghan: ecco il loro rifugio protetto Si comincia a delineare quella che sarà la vita di Harry e Meghan in Canada: come avevamo anticipato vivranno nella […] L'articolo Harry e Meghan, villa da sogno in Canada, rifugio da 12.5 milioni di dollari [FOTO] proviene da ...

Harry e Meghan - dal Canada arriva un benvenuto…con riserva : Non delle migliori, le premesse all’arrivo dei Duchi di Sussex in Canada. Con una petizione alcuni cittadini hanno chiesto loro di pagarsi la sicurezza Harry e Meghan (Fonte foto: thesocialpost.it) Belli, giovani e coraggiosi, anche se ormai ufficialmente sprovvisti di titoli Reali. Di certo non manca modo di far parlare di sé, anche se Harry e Meghan, sono andati via dalla Gran Bretagna, proprio per amore ...

Meghan e Harry perdono il nono membro dello staff in 18 mesi : ZARA PHILLIPS, CAMPIONESSA DI EQUITAZIONELADY AMELIA WINDSOR, MODELLA E INFLUENCERPETER PHILLIPS, CONSULENTE SPORTIVOEUGENIE DI YORK: DIRETTRICE DI UNA GALLERIA D'ARTEPRINCIPE EDOARDO, EX PRODUTTORE TELEVISIVOSOPHIE WESSEX: EX TITOLARE DI UNA SOCIETA' DI PRBEATRICE DI YORK: BUSINESS DEVELOPMENT ASSOCIATELo staff di Meghan e Harry «perde pezzi». A lasciare il suo ruolo ora è stato un membro di punta della fondazione Sussex Royal: si tratta del ...

Harry e Meghan - raccolte 80mila firme in Canada : «Si paghino da soli la sicurezza» : «I canadesi sono lieti di dare il benvenuto al duca e alla duchessa in Canada, ma hanno detto chiaramente che i contribuenti non dovrebbero essere costretti a sostenerli». A dirlo è Aaron Wudrick, il presidente della Canadian Taxpayer Federation che ha lanciato una petizione online: sono state raccolte già più di 80mila firme. Harry e Meghan non hanno fatto in tempo a toccare suolo canadese che già è scoppiata la prima polemica. Al momento ...

Thomas Markle - padre di Meghan : “Lei e Harry stanno distruggendo la Corona per soldi” : Il padre di Meghan Markle torna ad attaccare duramente la duchessa di Sussex e il marito Harry, con cui i rapporti sono pessimi. Stavolta lo fa addirittura in un documentario trasmesso sulla tv inglese, "Thomas Markle: My Story": "Meghan è una delusione, la rivedrò solo quando sarò sotto terra".Continua a leggere

Ecco la casa in Canada di Harry e Meghan. Il padre dell’ex attrice : “Loro sono in debito con me” : Eccola qui la modesta magione dove Harry Windsor e Meghan Markle si sono riuniti in Canada e dove cominceranno la loro vita lontana dagli impegni reali britannici e forse dai riflettori; si chiama Mille Fleurs, Mille fiori, a North Saanich, pacifica periferia della città di Victoria sull'isola di Vancouver. sono passate due settimane dalla bomba mediatica lanciata dalla coppia a Londra con l'annuncio del ritiro dalla vita pubblica. Harry e ...

Meghan ed Harry cercano casa in Canada - vogliono una lussuosa villa sul mare da quasi 25 milioni : Meghan Markle e il principe Harry si sono trasferiti stabilmente in Canada e per loro è arrivato il momento di cercare casa. Qual è quella che preferiscono per il momento? Una lussuosa villa panoramica in riva al mare da quasi 25 milioni di euro.Continua a leggere

Harry & Meghan - The Royal Saga - lo speciale in onda in seconda serata su La5 : Condotto da Lavinia Orefici con Roberto Alessi, l'approfondimento sulle dimissioni di Harry e Meghan come membri della Royal Family.

Harry e Meghan Markle - la nuova casa in Canada è da sogno. E costa più di 35 milioni : foto : E divorzio reale fu. La nuova vita di Meghan Markle e Harry è in Canada ma, nemmeno a dirlo, i paparazzi continuano a essere in agguato. Lei, che ora pare il ritratto della felicità, è stata fotografata con il piccolo Archie vicino casa. Mentre il piccolo dorme al caldo nel marsupio, la moglie del secondogenito di Carlo e Diana con una mano lo sorregge e con l’altra porta al guinzaglio i suoi cani, Oz e Guy. Sfoggia un look tecnico, ben diverso ...

Harry e Meghan - il padre di lei : “La prossima volta mi vedranno quando sarò morto. Così potranno far finta di essere tristi” : Che Thomas Markle non perda occasione per parlare con toni sprezzanti della figlia Meghan è cosa nota. E anche stavolta, in un documentario che andrà in onda su Channel 5, il papà della moglie di Harry afferma: “La prossima volta che mia figlia mi vedrà, sarò sepolto in una bara“. Thomas afferma di avere prove per difendersi dalle “parole riprovevoli” che i due avrebbero detto contro di lui. “Dovrei essere ricompensato ...