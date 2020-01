Harry e Meghan, arriva la doccia gelata. Cosa è successo dopo il divorzio reale (Di venerdì 24 gennaio 2020) Lunedì 20 gennaio il principe Harry d’Inghilterra si è imbarcato su un volo per il Canada dall’aeroporto di Heathrow e così si è ricongiunto a Meghan Markle e al figlio Archie. dopo l’ok della regina Elisabetta, i due potranno iniziare la loro nuova vita in Canada. La regina Elisabetta “rispetta e comprende” la decisione del principe Harry e della consorte Meghan di voler fare un passo indietro rispetto ai propri doveri di ‘senior members’ della Royal Family, si leggeva nel comunicato emesso da Buckingham Palace. La lettera era stata pubblicata al termine del vertice reale di Sandringham, al quale avevano preso parte, oltre alla sovrana, il principe Carlo, i figli William e Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, in collegamento video dal Canada, dove si trovava con il figlio Archie. ( dopo la foto) “La mia famiglia ed io siamo interamente a sostegno del desiderio ... caffeinamagazine

