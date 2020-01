Guida Tv sabato 25 gennaio 2020, cosa c’è stasera in tv? (Di venerdì 24 gennaio 2020) Guida Tv sabato 25 gennaio – cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Meraviglie ultima puntata (qui le anticipazioni) Rai 2 ore 21:05 FBI 2×07-08 1a Tv + Blue Bloods 9×01 1aTV (qui le anticipazioni) Rai 3 21:30 Remember Canale 5 ore 21:20 C’è posta per te (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:30 Il viaggio di Fanny Italia 1 ore 21:15 Bigfoot Junior La7 ore 21:15 Suspect – Presunto Colpevole Tv8 ore 21:30 La fabbrica di biscotti Nove ore 21:25 Clandestino – Spagna Le Partite di oggi in tv qui l’elenco Serie Tv e Film in Tv sabato 25 gennaio Le Serie Tv in chiaro Rai 2 ore 21:05 FBI 2×07-08 1a Tv + Blue Bloods 9×01 1a Tv Rai 4 ore 21:10 Narcos 3×01-02 1a Tv Free (qui le anticipazioni) TopCrime ore 21:10 Law & Order: Unità Speciale 19×13-14 Giallo ore 21:10 Tatort: Scena del crimine – Oltre lo ... dituttounpop

