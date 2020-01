Gruppo Cap: premiata come miglior azienda lombarda under 40 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Milano, 24 gen. (Adnkronos) - Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, è stata premiata come migliore impresa 'under 40' della Regione Lombardia per performance gestionale e affidabilità finanziaria. Questa è la motivazione con cui ieri Alessandro Russo, liberoquotidiano

Affaritaliani : Cap migliore impresa 'Under 40' Russo premiato da Regione Lombardia - egazette1 : Rischio #idraulico su impianto di #acque #reflue. Accordo #Hydrodata e @gruppocap Il progetto rientra negli obblig… - UTILITALIA : RT @gruppocap: Oggi all’evento Idustria Felix, che si è tenuto presso il palazzo della @RegLombardia, il nostro Presidente Alessandro Russo… -