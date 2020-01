Griezmann sicurissimo: «Messi è il migliore al mondo» – VIDEO (Di venerdì 24 gennaio 2020) Antoine Griezmann ha parlato del suo compagno di squadra al Barcellona, Lionel Messi, nel corso di un’intervista Antoine Griezmann ha parlato dell’inizio della sua avventura al Barcellona del rapporto instaurato con Lionel Messi. BARCELLONA – «E’ un orgoglio, sono molto felice di essere qui. Mio padre è molto orgoglioso di vedere suo figlio giocare nel Barcellona e io voglio scrivere la storia di questo club. Devo lavorare per riuscirci, per essere importante. Sono qui per questo. Sto imparando, vedendo cose nuove. E sto cercando di integrarmi nel modo migliore in questo gruppo. Sono felice di essere qui e mi sto divertendo». Messi – «Lo vedo ogni giorno, cerco di capirne i movimenti, o muovermi bene quando ha il pallone per avere una maggiore connessione. Leo è il più forte giocatore del mondo ed è bello dividere il campo con lui». Leggi su ... calcionews24

