Grande Fratello Vip | Francesca Barra risponde ad Antonella Elia

Francesca Barra è stata protagonista di un acceso dibattito ieri sera nel salotto di Piero Chiambretti su Rete4 a La Repubblica delle Donne. Il conduttore ha avuto come ospite in studio Valeria Marini e inevitabilmente il tema principale della puntata sono state accuse di Antonella Elia e Antonio Zequila nei confronti del volto di punta del Bagaglino. La concorrente del Grande Fratello Vip, dopo l'ingresso di Valeria, ha commentato con i compagni: Valeria Marini è un cesso, dai. Ma come si fa? Lei è un mostro. Antonella Elia Questa frase ha fatto scalpore sui social, sul web e nello studio di Chiambretti, tanto da arrivare a far scaldare gli animi. Cristiano Malgioglio, Simona Ventura e Francesca Barra hanno difeso a spada tratta Valeria Marini dagli attacchi di Antonella Elia, a detta loro "senza fondamenta". In particolare modo Simona Ventura ha ...

