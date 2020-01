Grande Fratello Vip, colpo bassissimo della produzione ad Eva Alberti: "Molto presto...", incontro brutale (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tutto può accadere. Soprattutto al Grande Fratello vip, pieno di colpi di scena (ma anche di colpi bassi). Gira una voce: gli autori del Gfvip vorrebbero far incontrare Francesca Cipriani con Barbara Alberti. Tra le due i rapporti sono tesi. Anzi, tesissimi. La scrittrice, anni fa ad una trasmission liberoquotidiano

GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… -