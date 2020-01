Grande Fratello Vip, Antonella Elia contro tutti: “Siete delle mer*e!” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Antonella Elia sbotta contro i concorrenti del GF Vip: “Voi uomini usate solo il pise*lo” Ieri sera le ragazze della casa del Grande Fratello Vip si sono esibite nell’arte del burlesque di fronte ai ragazzi. Questi ultimi hanno poi dato i voti a tutte. E a vincere questa speciale gara è stata Fernanda Lessa, che grazie al suo fascino e alla sua bellezza ha conquistato davvero tutti gli inquilini della casa più spiata dagli italiani. Un risultato che ha fatto andare su tutte le furie Antonella Elia, la quale è sbottata molto duramente contro questi ultimi: “Siete delle mer*de…Con me avete chiuso…Non si può valutare una perchè si è messa il perizoma…Avete il cervello come una nocciolina…Nominatemi…E’ scandaloso…Voi uomini usate solo il pesel*o…Avete il cervello nel pise*lo…” E Patrick Pugliese, ... lanostratv

