Grande Fratello Vip, Antonella Elia a cuore aperto sulla sua famiglia: ‘Io non ce l’ho, non l’ho mai avuta’ (Di sabato 25 gennaio 2020) Un momento davvero toccante quello andato in onda durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip. Antonella Elia, la guerriera, la donna sempre pronta allo scontro, appare senza trucco, con gli occhi rossi, fragile come solo le persone sempre pronte all’attacco sono, e in confessionale parla del suo passato. Un passato difficile. La Elia ha infatti perso la madre quando aveva 2 anni e il padre quando ne aveva 15 e questa mancanza le ha segnato la vita: “Qui la differenza si sente, io non ce l’ho, non ce l’ho mai avuta, una famiglia, qui tutti parlano dei loro padri, delle loro madri, è un punto di riferimento che non ho avuto, gli altri parenti ci sono da qualche parte, ma non mi hanno mai cercata. Mi è mancata la sicurezza, sapere che da qualche parte puoi tornare e trovi conforto. Ho sempre vissuto con la sensazione di non poter trarre conforto da nessuna ... tvzap.kataweb

