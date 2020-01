Grande Fratello VIP 2020, Antonella Elia incontra il suo fidanzato (VIDEO) (Di sabato 25 gennaio 2020) Belle e positive emozioni per Antonella Elia nella sesta puntata del Grande Fratello VIP. Nonostante le difficoltà, le liti e i pianti sta portando avanti con le unghie e con i denti la sua avventura nella casa. Per lei finalmente arriva una sorpresa da parte della persona che più la rende felice in questo momento, il suo fidanzato Pietro delle Piane.L'uomo ha inviato un messaggio pieno d'affetto per la showgirl: Sono passate solo due settimane ma per me sembra un'eternità. Sei sempre nei miei pensieri, è così strano svegliarmi senza averti accanto. Una sola cosa non voglio mai sentirti dire: che sei sola, questo non è vero. Io per te ci sono e ci sarò sempre. Ciao amore Grande della mia vita. Gli occhi di Antonella si illuminano: "Lui è la passione, il fuoco, la bellezza, la vita, l'energia", si commuove pensando all'amore che prova per l'uomo: "L’amore è la Grande salvezza. Io spargo ... blogo

GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… -