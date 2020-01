Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia contro gli uomini: "Avete il cervello nel pisello" (VIDEO) (Di venerdì 24 gennaio 2020) Serata turbolenta al Grande Fratello Vip 2020 dove, dopo uno spettacolo di burlesque che non ha dato i risultati sperati, Antonella Elia ha attaccato i concorrenti uomini al grido di 'Avete il cervello nel pisello'. Antonella Elia ancora protagonista al Grande Fratello Vip 2020, questa volta per la battaglia intrapresa contro gli uomini all'urlo di guerra, ormai diventato virale, di "Avete il cervello nel pisello". Che cosa ha scatenato ancora una volta la furia della soubrette? Il fatto che, dopo l'improvvisato spettacolino di burlesque messo in piedi dalle donne della casa, a finire sul gradino più alto del podio non sia stata proprio lei, Antonella Elia. La parte peggiore, però, è stata la vittoria della sua acerrima nemica, l'ex modella brasiliana Fernanda Lessa, che in perizoma e reggiseno ha conquistato i voti più alti da ... movieplayer

